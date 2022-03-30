За торговлю лекарствами с рук грозит уголовное наказание

Через сайты объявлений и соцсети увеличился поток торговли лекарствами, витаминами и БАДами. В большинстве случаев это происходит незаконно. На торговлю лекарствами имеют право юридические лица и индивидуальные предприниматели с фармацевтической лицензией. А на торговлю онлайн нужно иметь специальное разрешение регулятора, а также специальные условия хранения лекарственных препаратов.
В большинстве объявлений пишется, что лекарства приобретались для себя, но остались от курса лечения. Чтобы администрация сайта не заблокировала контент, лекарства помещают в смежные рубрики, например, в разделе духи продают препарат для лечения щитовидной железы. Это жизненно важное лекарство, которое исчезло из аптек с началом санкций. Выбирая между жизнью и смертью пациенты, рискуют покупать лекарства с рук, не имея точных сведений об условиях их хранения, подлинности.
Между тем, специалисты предупреждают, что за незаконную реализацию лекарственных препаратов предусмотрен штраф 3 тыс. рублей. Если это сильнодействующие лекарства, то грозит максимальное наказание в 3 года лишения свободы. За сбыт психотропных и наркотических препаратов могут посадить на 8 лет.
Так что будьте здоровы, не нарушайте закон. Приобретайте лекарства в аптеках.
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