В российских регионах проснулись первые клещи

В России зафиксировали первый случай укуса клеща. В прошлом марте, для сравнения, обращений такого характера не было. Первый случай укуса произошёл на несколько недель позже.
В 2021 году от опасных насекомых пострадали более 30 тысяч россиян. Серьёзная активность клещей прогнозируется на Алтае в последние дни марта - начала апреля. Клещи просыпаются практически сразу с появлением проталин. В Роспотребнадзоре напомнили, что после укуса необходимо извлечь клеща из кожи. Для этого его тельце необходимо зацепить пинцетом, повернуть вокруг оси. При отсутствии инструмента можно воспользоваться простой ниткой. Для этого перед хоботом необходимо завязать узел, и раскачивая клеща медленно вытащить его из кожи. Обрезанный шприц так же поможет вытащить насекомое. Для этого необходимо накрыть его и плавно потянуть поршень вверх.
Место укуса необходимо обработать антисептическим средством и обратиться в медицинское учреждение. Клеща нужно положить в контейнер, чтобы в дальнейшем медики смогли назначить правильное лечение. Клещи переносят множество болезней. Самым опасным являются клещевой энцефалит. Чтобы избежать заражения в ряде сибирских регионов проводится обязательная вакцинация.
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