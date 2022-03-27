Инфекционист Николай Малышев: ношение медицинских масок все ещё актуально из-за других заболеваний, вытесненных коронавирусом

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27 марта 2022, 11:32 Источник: Радио Sputnik

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, globallookpress.com

Ношение медицинских масок в общественных местах рекомендуемо, особенно в после зимний период. О причинах рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист Николай Малышев.

Одной из причин ношения масок медик называет сезонное ослабление иммунитета.

«Сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы, авитаминоз, это влияет на снижение иммунитета. Обязательное ношение масок отменили (в Москве, – ред.), но есть еще и добровольное ношение. Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте», – пояснил Николай Малышев.

Инфекционист уточнил, что помимо коронавируса существует около 1500 инфекционных заболеваний, часть которых переносится воздушно-капельным путём. К примеру, стрептококк встречается чаще у молодых людей — этот вирус способен вызвать не только ангину, но и другие различные заболевания.



Именно поэтому Малышев рекомендует не снимать медицинские маски, чтобы сохранить здоровье от возможных инфекционных болезней, вытесненных коронавирусом.

Ранее эксперты-вирусологи высказали мнение о том, что ковид вернётся.