Российские эксперты считают, что коронавирус вернётся

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18 марта 2022, 22:37 Александр Крохмаль, Журналист

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На сегодня в РФ коронавирусная обстановка вполне спокойная. Масочный режим был отменён. Перчатки уже давно нигде не требуются и про них стали забывать.

Эпидемиологическая ситуация улучшается. Заражённых «ковидом» за сутки выявляется всё меньше. Единственную тревогу составляет недавно выявленный «стелс» штамм «омикрона», который воздействует на желудок. Но и это, как утверждают эксперты, можно преодолеть. Стоит напомнить, что африканский вариант коронавируса так и не привёл к увеличению числа заболевших и соответственно не ухудшил положение со смертностью. Можно сказать, что медики, предугадавшие окончание пандемии с «омикроном» были правы.

Однако другие эксперты пока не спешат радоваться и праздновать грандиозную победу. Российский врач-вирусолог Евгений Тимаков полагает, что «ковид» может вернуться и уже этой осенью. Он заявил, что после окончания стабильного лета вероятен повторный всплеск заболеваемости. Учёный полагает, что осенью и весной коронавирусом будет фиксироваться подъём заражений. Иными словами, коронавирус может превратиться в аналог сезонного гриппа. Но представлять серьёзную опасность, как «дельта», он уже, скорее всего не будет.

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