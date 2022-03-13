Врач-терапевт Лапа призвала метеозависимых людей следить за давлением

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13 марта 2022, 08:00

головная боль, pixabay.com

Врач-терапевт Людмила Лапа в рамках беседы с журналистами в воскресенье назвала способы для метеозависимых людей справиться с изменениями погодных условий и перепадами атмосферного давления.

При изменении погоды у некоторых людей могут возникать головные боли, усталость, слабость. Людмила Лапа в разговоре с RT призвала контролировать давление при наличии вышеуказанных симптомов.

Если давление низкое, то рекомендуется пить сладкий чай. Если же этот показатель высокий, то следует принимать более серьезную терапию в соответствии с назначениями врача. В данном случае не рекомендуется усиленно заниматься спортом и перетруждать организм.