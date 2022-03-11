Врач аллерголог-иммунолог предупредила, что сезон цветения растений-аллергенов начнется в Москве в конце марта

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11 марта 2022, 09:12

фото: pixabay.com

В Москве в этом году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов начнется в конце марта. Врач аллерголог-иммунолог Елена Москаева сообщила, что если бы погода была теплая, как в начале марта, то пыление некоторых растений уже бы началось.

А из-за морозов цветение растений, вызывающих у некоторых людей аллергию, в Москве перенесется на конец марта.

Врач в интервью Агентству городских новостей «Москва» порекомендовала пациентам, страдающим от поллиноза, в сезон активного цветения стараться меньше бывать на улице и соблюдать ряд мер для профилактики заболевания. Пациентам с аллергическим ринитом необходимо проходить предсезонную подготовку.

Доктор советует в сухую и ветряную погоду необходимо сократить прогулки не свежем воздухе до минимума, не открывать окна. После прогулки умыться, прополоскать рот, промыть нос солевыми растворами изотоническими. Желательно помыть голову перед сном, потому то пыльца оседает на волосах.

По данным специалиста, все пациенты с аллергическим ринитом имеют высокий риск развития бронхиальной астмы.

Елена Москаева отметила, что аллерген-специфическая иммунотерапия помогает хорошо справиться с симптомами аллергии на долгие годы, снижает риски перехода ринита в астму. Важно, чтобы пациенты задумались заранее и уже осенью пришли к аллергологам для начала предсезонной подготовки.