Тренер Кондрашев порекомендовал начинать весенние тренировки с небольших нагрузок

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6 марта 2022, 10:01

бег, pixabay.com

Тренер Павел Кондрашев в субботу, 6 марта, дал советы людям, которые приняли решение вернуться к активным тренировкам весной после перерыва. Эксперт порекомендовал начинать с небольших нагрузок.

Павел Кондрашев порекомендовал проводить первые занятия под наблюдением тренера, который расскажет, как правильно влиться в ритм. Эксперт также порекомендовал зимой не забрасывать спорт и регулярно делать статические упражнения и растяжку.

Кондрашев в беседе с RT заметил, что для начала будет достаточно двух или трех занятий в неделю, однако, обратил внимание, что залогом успеха является стабильность и системность.

Средняя продолжительность тренировки с учетом разминки и заминки не должна превышать полтора или два часа.

Людям, которые отдали предпочтение тренировкам на свежем воздухе, специалист посоветовал заниматься днем. Одеваться для занятия следует так, будто на улице на 10 °C теплее.