Врач-диетолог Круглова призвала не злоупотреблять разгрузочными днями

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20 февраля 2022, 10:17

диета, pixabay.com

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, сообщила, что слишком частые разгрузочные дни способны оказать негативное влияние на пищевое поведение.

Наталья Круглова отметила, что если человек хочет сбрасывать лишний вес или поддерживать здоровое пищевое поведение, то необязательно делать разгрузочные дни, которые, однако, не подразумевают голодание.

Диетолог в разговоре с RT отметила, что если часто устроивать подобные дни или сильно ограничивать себя в еде, это сформирует нездоровое пищевое поведение. Иногда это приводит к срывам и перееданиям. Именно поэтому желательно не злоупотреблять вышеуказанным методом.