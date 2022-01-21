Врач-диетолог Анна Мелехина рассказала о последствиях для организма человека резкого отказа от сахара

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2022, 09:28

фото: pixabay.com

Пытаясь похудеть, избавиться от лишнего веса, многие люди резко исключают из своего рациона сахар и сладости. Врач-диетолог Анна Мелехина в интервью радио Sputnik рассказала, что внезапно лишившись сладкого, человек может ощущать дискомфорт, некоторые специалисты называют такое состояние "сахарной ломкой".

Мелехина уточнила, что "сахарная зависимость научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует". Но при этом люди, которые ели много сахара или сладостей, при отказе испытывают дискомфорт, как при ломке.

По словам врача-диетолога, люди могут начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые являются основным источником энергии.

Мелехина посоветовала при желании отказаться от сахара и сладостей найти подходящую замену сладкому.

Врач-диетолог своим пациентами рекомендует начинать с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара. Человек позволит есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно. "Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Лучше сначала дать, а потом забрать", – посоветовала диетолог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости