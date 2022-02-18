Врач-иммунолог Болибок назвал боль в животе, изжогу и тошноту признаками «омикрона»

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18 февраля 2022, 19:08 Источник: Свободная пресса

боль в животе, pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок в пятницу рассказал о характерных симптомах при заболевании штаммом коронавируса "омикрон". Данный вариант COVID-19 он может оседать не в носу, а в кишечнике.

Владимир Болибок уточнил, что в случае заражения "омикроном" у чебловека могут возникнуть проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, вздутие, боль в животе, изжога и диарея.

Иммунолог в разговоре со "Свободной прессой", однако, обратил внимание на то, что одним из ключевых симптомов заболевания является состояние заложенности носа, которое сопровождается головной болью.