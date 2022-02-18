Пандемия ухудшила психическое здоровье россиян - антидепрессанты раскупают

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18 февраля 2022, 16:34

В России фиксируется повышенный спрос на лекарства для лечения психических расстройств. Только за последний месяц продажи антидепрессантов выросли почти вполовину.



Врачи считают причиной том постковидный сидром. Да ещё в мире сохраняется общая тревожность из-за появления новых штаммов коронавируса, а также постоянными сбоями в работе предприятий, компаний и транспорта. Далеко не все люди оказались готовыми к переходу на удалённый режим работы. Неуверенность в завтрашнем дне и страхи подхватить заболевание оказывают крайне негативную роль на здоровье людей. До пандемии количество психических расстройств было значительно ниже. Больше всего ковидная эпопея повлияла на людей, имеющих скрытые психологические патологии.



Чаще всего россияне жалуются на нарушение сна, многие ощущают беспокойство. Стресс, в свою очередь, приводит к развитию сложных заболеваний. Поэтому в Совете Федерации предложили включить поход к психиатру в программу диспансеризации.



Депрессия является «модным» заболеванием нового столетия. Врачи стали назначать антидепрессанты при каждом удобном случае. При этом практически каждый взрослый человек осознаёт их негативное влияние на организм. Зачастую люди просто «подседают» на таблетки.