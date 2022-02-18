Инфекционист Малиновская: постковидный синдром следует лечить, чтобы не возникли проблемы с сердцем, сосудами и печенью

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 февраля 2022, 15:18 Источник: Общественная служба новостей

COVID-19, pixabay.com

Инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская в пятницу, 18 февраля, призвала россиян вовремя обращаться за медицинской помощью в случае возникновения постковидного синдрома.

Согласно последней информации, 80% граждан РФ не считают нужным лечить постковидный синдром, однако это может привести к серьезным последствиям.

Светлана Малиновская в беседе с Общественной службой новостей отметила, что если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то в зависимости от наличия сопутствующих проблем со здоровьем у человека ухудшится память, работа сердечно-сосудистой системы, возникнут болезни печени и почек. В последнее время к проявлениям постковидного синдрома добавился опоясывающий лишай.