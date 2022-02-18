Врач Белла Шамгунова рассказала, что после заболевания корью в организме может «стереться» иммунитет к COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 февраля 2022, 11:01 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Человек, перенесший корь, может на несколько лет потерять сформированный ранее иммунитет к инфекциям, в том числе к COVID-19. Это связано с эффектом так называемой коревой амнезии, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

Врач объяснила, что не у всех, но у многих людей, переболевших корью, развивается «посткоревая иммуносупрессия». Вирус кори подавляет, «стирает» клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях и вакцинациях, и человек теряет иммунитет.

«Если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно», – рассказала Белла Шамгунова.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга заявили о достижении 100-процентного коллективного иммунитета от COVID-19 среди жителей города.