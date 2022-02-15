Коллективный иммунитет к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг ста процентов

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2022, 20:41 Источник: телеканал "Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург, pixabay.com

Первый заместитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что в городе коллективный иммунитет к коронавирусу нового типа к настоящему моменту достиг 100 процентов.

Андрей Сарана отметил, что в соответствии с информацией о количестве переболевших и привитых жителей Санкт-Петербурга коллективный иммунитет в Северной столице составляет 100 процентов.

В городе вакцинированы свыше 3,14 миллиона человек, в частности, препарат против COVID-19 получили более 2 400 детей. Только за вчерашний день в Петербурге привились более 7 тысяч граждан.