Эпидемиолог Горелов: для снижения заболеваемости коллективный иммунитет к «омикрону» в РФ должен составлять 90%

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13 февраля 2022, 14:00 Источник: Россия 1

тесты на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, что для снижения заболеваемости коллективный иммунитет к штамму "омикрон" в РФ должен составлять 90%.

Александр Горелова в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 13 февраля, уточнил, что в настоящий момент уровень коллективного иммунитета к новому варианту коронавирусной инфекции на территории России не достигает 90%, вследствие чего существенного снижения заболеваемости не наблюдается.

Напомним, ранее сегодня директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что с приходом штамма "омикрон" дети заражаются COVID-19 чаще и с проявлением симптомов.