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Врач Фисенко заявил, что у детей при штамме «омикрон» чаще проявляются симптомы

, 11:21 Источник: ТАСС

Врач Фисенко заявил, что у детей при штамме «омикрон» чаще проявляются симптомы
измерение температуры, pixabay.com

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что с приходом штамма "омикрон" дети заражаются COVID-19 чаще и с проявлением симптомов.

Андрей Фисенко заявил, что у детей, в частности, могут наблюдаться першение в горле, кашель, слабость, диарея, высокая температура, усталость и сыпь.

Эксперт подчеркнул, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, несвоевременное и неправильное лечение которых может привести к осложнениям.

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