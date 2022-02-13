Врач Фисенко заявил, что у детей при штамме «омикрон» чаще проявляются симптомы

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что с приходом штамма "омикрон" дети заражаются COVID-19 чаще и с проявлением симптомов.
Андрей Фисенко заявил, что у детей, в частности, могут наблюдаться першение в горле, кашель, слабость, диарея, высокая температура, усталость и сыпь.
Эксперт подчеркнул, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, несвоевременное и неправильное лечение которых может привести к осложнениям.