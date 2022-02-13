Врач-иммунолог Ярцева посоветовала при любом недомогании проводить самостоятельное тестирование на COVID-19

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13 февраля 2022, 10:11 Источник: Радио Sputnik

Экспресс-тест на ковид, Panoramic/globallook.com

В условиях распространения омикрон-штамма зараженный им человек, даже если он переносит заболевание легко или бессимптомно, тем не менее опасен для окружающих. Поэтому врач-иммунолог Ирина Ярцева советует при любом недомогании провести самостоятельное тестирование на COVID-19.

Врач рекомендует всегда иметь тест под рукой — особенно в поездках за город, когда нет возможности быстро сдать ПЦР-тест в медучреждении. При первых признаках недомогания нужно протестировать себя и, если результат оказался положительным, изолироваться и вызвать врача.

При этом иммунолог предупредила, что тестирование нужно проводить строго по инструкции, чтобы получить корректный результат.

«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб. Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила Ярцева.

Ранее сообщалось, что певец Дмитрий Билан перенес ковид, вызванный омикрон-штаммом, и заметил при этом «странные последствия» болезни.