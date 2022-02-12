Переболевший «омикроном» Билан перечислил «странные побочные явления» нового штамма коронавируса

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12 февраля 2022, 14:57

Дима Билан, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Дмитрий Билан рассказал, что переболел новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом. Артист получил второй отрицательный тест, но заметил «странные последствия» болезни.

Билан отметил, что абсолютно здоров, а публикации в СМИ о том, что он якобы на ИВЛ и чуть ли не умирает – ложь. По его словам, сегодня пришел второй отрицательный тест по крови. При этом певец обратил внимание на «странные побочные явления» омикрон-штамма.

«Только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления. Такие как – рассеянность. Ну и пока температура не выше 37-ми, 36.9 - в основном! Голос в порядке. Даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева: «Я не виноват!»,- поделился победитель Евровидения-2008.

Артист добавил, что некоторые врачи тоже говорят о таком побочном эффекте «омикрона».

Ранее вакцинированная против коронавируса блогер Настя Ивлеева назвала симптомы омикрон-штамма.