Кардиолог Конев рассказал о страшных последствиях самолечения

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16 февраля 2022, 23:31

pixabay.com

В России в аптеках большое количество лекарств, которые каждый может приобрести без визита к врачу для консультации. Но самостоятельный выбор препаратов может стать опасным и спровоцировать внутреннее кровотечение и обострение хронических болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.

Он считает, что прием любых лекарственных средств без назначения врача может стать опасным для жизни.

«Понимаете, любая таблетка — это, по сути, яд. И мы лечим людей ядами, просто подбираем необходимую дозировку, добиваясь нужного терапевтического эффекта и минимизируя возможные побочные эффекты», – рассказал врач-кардиолог.

По мнению Конева, пациенты практикуют самолечение и тем самым причиняют вред здоровью.

«Например, доступный всем нестероидный препарат для сердца, который является производным аспирина, на первый взгляд кажется абсолютно безвредным средством. Но это не так. Если человек превысит дозировку, препарат понизит агрегацию тромбоцитов в крови, что приведет к профузному кровотечению. Особенно если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. При обильном употреблении средства кровь теряет свойство сворачиваться, что тоже может привести к тяжелым последствиям», – объяснил медик.

Еще один препарат, который люди при сердечных проблемах назначают сами себе без помощи врача, — раствор левоментола. Он также может вызвать неблагоприятные побочные эффекты. При многократном приеме он вызывает аллергические реакции. Но большого вреда он не способен вызвать, как это бывает при приеме других седативных лекарственных средств.

«Но ужаснее всего, что кто-то без ведома врача пытается принимать препараты кардиологической группы, сочетая их с другими средствами. Это очень опасно, ведь такие эксперименты могут провоцировать острые поражения внутренних органов, а в отдельных случаях приводить даже к летальным исходам, если дозы были превышены. Кроме того, взаимодействие кардиологических средств с другими провоцирует развитие дилатационной кардиомиопатии, то есть растяжение полостей сердца, заболевание вен и артерий и, как следствие, развитие варикозов и тромбозов», – отметил врач.

Самые популярные препараты, которые, как считают многие, не требуют медицинских консультаций для приема, – обезболивающие средства.

«Ибупрофен, диклофенак и другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств часто используют для лечения болей в суставах и избавления от головной боли. Такие средства самостоятельно можно принимать не более двух дней. Если нет эффекта, то дозировку не нужно увеличивать, лучше обратиться к лечащему врачу», – считает Конев.

По мнению эксперта, самые распространенные негативные последствия приема обезболивающих препаратов, являются эрозийно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

Кардиолог советует в обязательном порядке перед приемом любых препаратов сначала проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.