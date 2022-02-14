Эндокринолог Калошина заявила о важности правильно составленной реабилитационной программы для перенесших COVID-19

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14 февраля 2022, 14:20 Источник: Общественная служба новостей

врач, pixabay.com

Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина заявила, о крайней важности правильно составленной реабилитационной программы для человека, перенесшего коронавирусную инфекцию.

Нередко у переболевших COVID-19 развивается мышечная слабость, проявляются депрессия, астенический синдром, нарушения сна.

Мария Калошина в разговоре с Общественной службой новостей отметила, что после выздоровления следует проводить занятия для восстановления полной физической активности. Делать это необходимо под наблюдением специалистов по лечебной физкультуре.

Кроме того, рекомендуется уделить внимание психологической поддержке. Врач посоветовала посещать групповые занятия и индивидуальные консультации, применять арт-терапию. По словам Калошиной, важную роль в процессе восстановления играет поддержка внутри семьи и в социуме.

Также рекомендуется восстановить правильное питание. Еда должна быть разнообразной и питательной.