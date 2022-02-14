В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения COVID-19

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14 февраля 2022, 11:53

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 180 456 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализировали 10 451 человека с подтвержденным коронавирусом нового типа, что на 17,4% меньше, чем накануне. Согласно данным оперштаба, снижение числа госпитализаций было зафиксировано в 56 регионах страны, рост был выявлен в 28 субъектах, ситуация осталась без изменений в одном регионе.

За минувшие сутки в РФ скончались 683 пациента с COVID-19.