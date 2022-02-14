Невролог Голубинская: головная боль при «омикроне» сжимает всю голову

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 февраля 2022, 09:59 Источник: радио Sputnik

девушка, фото: pixels.com

Врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что зараженные новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, жалуются на головную боль. По ее словам, эти ощущения имеют свои особенности.

Голубинская отметила, что головная боль появляется при любом штамме коронавируса.

«Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там «он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль при "омикроне" больше сжимает всю голову, а не одну сторону»,- пояснил медик в беседе с радио Sputnik.

Невролог рекомендует соблюдать покой, завязать прохладную повязку и никуда не ходить, если голову тяжело поднять. Также Голубинская призывает больше пить воды, принять анальгетики и витамин C.

«Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом»,- добавила врач.

Ранее массажист Владимир Яременко раскрыл способ избавиться от головной боли.