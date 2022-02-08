Массажист Яременко рассказал о возможности избавиться от головной боли

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8 февраля 2022, 22:36

pixabay.com

Снять мешающую жить головную боль поможет в любом месте точечный массаж. Об этом рассказал «Вечерней Москве» массажист Владимир Яременко.



Точечный массаж поможет успокоить нервную систему. Более 100 точек располагается на голове, лице, руках и стопах. Эксперт сказал, что 4–6 минутный массаж поможет устранить боль в голове и снять зажимы в области шеи и улучшить кровоток.



Яременко рассказал о нескольких ключевых точках, массируя которые, можно справиться с острой болью, не прибегая к медикаментозному лечению.



Так, начать самомассаж можно с точек бай-хуэй, фэн-чи и фэн-фу.



«Бай-хуэй: проведите в мыслях линии, которые соединяют кончики ушей, середину лба и макушку. Точка будет находиться на пересечении этих линий. Если массировать эту точку, нормализуется кровяное снабжение мягких головных тканей. Фэн-чи располагается чуть выше начала волосяного покрова, в обеих сторонах от средней линии шеи. Это одна из важнейших зон. Воздействие на нее помогает расслабить мышцы, находящиеся на затылке. Фэн-фу — находится на линии позвоночника, в углублении около основания шеи. Точка соприкасается с сосудами, которые снабжают кровью мозг», — поведал массажист.



На лице расположены 3 точки. Одна из точек - инь-тан — ее легко отыскать на небольшой впадинке между бровями. Массирование этой точки помогает обрести ясность ума и избавиться от усталости и головной боли. Цуань-чжу - массаж этой точки помогает уменьшить боли и избавиться от заложенности носа. Эта точка находится у основания бровей. Цзин-мин располагается в двух миллиметрах от уголков глаз. Воздействие на эти точки обязательно поможет при переутомлении и ощущении тяжести, поделился Яременко.



Некоторые борются с головной болью, вызванной стрессами, прибегая к массажу рук. Соединив указательный палец с большим, можно найти точку хэ-гу, которая будет находиться наверху появившегося бугорка. Сжав руку в кулак, можно найти точку хоу-си, которая появится на складке у мизинца. Массаж этой точки снимет боль в голове и шее. А точка лао-гун будет находиться под ногтем среднего пальца. Массаж точки помогает при болях, связанных с нервной системой.



Еще одна точка находится на стопах. Нэй-тин находится между вторым и третьим пальцами стопы, там, где заканчиваются плюсневые кости. Массаж зоны позволяет избавиться от головной, а также от зубной боли.