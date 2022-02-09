Врач-отоларинголог Лесков: насморк при «омикроне» невозможно отличить от обычного

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9 февраля 2022, 09:55 Источник: Радио Sputnik

Насморк,J.M. Guyon/globallook.com

Насморк при заражении омикрон-штаммом коронавируса ничем не отличается от «нековидного». Поэтому, обнаружив у себя такой симптом, лучше обратиться к врачу или сдать ПЦР-тест, рекомендовал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.

Насморк — один из наиболее часто встречающихся симптомов COVID-19 при заражении именно «омикроном».

«Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные, причем все это может быть проявлением COVID-19. "Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки», – пояснил Лесков.

При этом, предупреждает врач, если насморк вызван заражением «омикроном», человек становится на 5-10 дней опасным для окружающих. Поэтому, обнаружив у себя такой симптом, лучше обратиться к врачам или сделать ПЦР-тест, даже если вы уверены, что это просто «простуда».