Главный онколог Минздрава Каприн допустил рост случаев запущенного рака и увеличение летальности из-за COVID-19

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6 февраля 2022, 14:36 Источник: РБК

медик, фото: pixels.com

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о росте запущенных онкологических заболеваний и летальных случаях из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга.

«Чем раньше выявлено заболевание – тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года»,- пояснил он.

Ссылаясь на данные Росстата, Каприн уточнил, что, за восемь месяцев 2021 года произошло снижение смертности от злокачественных опухолей - 191,3 случая на 100 тыс., при этом годовой показатель 2020 г. составил 199 случаев на 100 тыс.

Врач в целом положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию благодаря системе онкодиспансеров. По его словам, в России были не такие крупные потери, как во многих западных странах, где учреждения для больных раком расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию.

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