Онколог Артем Зенюков рассказал, как уберечься от рака

Аргументы Недели. Хабаровск → Здоровье 13+

4 февраля 2022, 15:01

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Рак - общее название свыше сотни болезней, поражающих различные органы. Это одно из наиболее опасных заболеваний человечества. Однако рак - не всегда приговор, как бы жутко ни звучал диагноз. А ведь, если задуматься - каждый год только соблюдая меры профилактики и раннего выявления раковых заболеваний, можно спасти порядка четырех миллионов человек по всему миру. Но, увы, далеко не все заботятся о своем здоровье, проходят регулярные обследования.

Что касается Хабаровского края, то в последние 15 лет в регионе наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. Как рассказал «Аргументам недели» заместитель главного врача по хирургической помощи Краевого клинического центра онкологии, кандидат медицинских наук Артем Зенюков, во время борьбы с коронавирусной инфекцией проводимые лабораторные исследования также способствовали выявлению рака на ранней стадии. Однако граждане, к сожалению, продолжают игнорировать диспансеризацию.

- Несмотря на то, что медицинские организации и страховые компании призывают людей проходить обследования, которые к тому же абсолютно бесплатные, люди неохотно идут на диспансеризацию. Несмотря на то, что у нас информирование проводятся на всех доступных площадках, в том числе и в СМИ. А ведь диагностические программы - это наиболее важные моменты по выявлению и исключению ранних форм злокачественных опухолей, - сказал эксперт.

На сегодняшний день в Хабаровском крае есть все и для диагностики, и для борьбы с раком. Так, в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» было проведено переоснащение и ККБУЗ ККЦО, и КГБУЗ Онкологический диспансер ве Комсомольск-на-Амуре. Например, был закуплен новый линейный ускоритель - для лучевой терапии, более современный и быстроработающий, он позволяет увеличить проходимость.

Но если в крупных городах региона выявить заболевание достаточно просто, то в малочисленных удаленных районах это по-прежнему остается проблемой.

- Добраться из отдаленного поселка до райцентра сложно, как и из райцентра до краевой столицы или Комсомольска-на-Амуре. Но частично проблема решается телемедицинскими консультациями. После них уже пациент направляется на обследование в краевые больницы. Но это все равно достаточно трудоемко из-за логистики. На стоянки оленеводов, например, приезжают выездные бригады Минздрава. Они проводят первичные осмотры без уточняющих методов диагностики. Это не всегда позволяет выявить рак на ранних стадиях, - объяснил Артем Зенюков.