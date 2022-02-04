Врач Шиндряева дала рекомендации по лечению ОРВИ

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4 февраля 2022, 10:03 Источник: радио Sputnik

пациент, фото: pixels.com

Главный врач Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Шиндряева рассказала, как действовать людям, которые заметили у себя или своих близких первые признаки ОРВИ. Сейчас в России наблюдается рост заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом.

Шиндряева рекомендует при появлении первых признаков заболевания – температуры, насморка, боли в горле или кашля, сразу проконсультироваться с врачом. По ее словам, в столичных поликлиниках открыты отдельные зоны для приема пациентов с признаками ОРВИ. Помещения отделены от общего здания, чтобы не смешивать заболевших и потенциально здоровых, которые пришли в медучреждение для других целей, добавила она.

«При входе вам сделают экспресс-тест на коронавирус, после вас осмотрит дежурный врач, назначит лечение, при необходимости выпишет больничный лист. Есть возможность заранее записаться к дежурному врачу и подойти к определенному времени, чтобы не было скученности и соблюдалась социальная дистанция»,- продолжила медик в беседе с радио Sputnik.

Также пациент может получить все рекомендации и оформить листок нетрудоспособности дистанционно, документ закроется автоматически.

Шиндряева советует при признаках ОРВИ соблюдать питьевой режим - полтора-два литра обычной воды или травяные отвары.

«Затем витамин C, витамин D, фолиевая кислота – это препараты, которые стабилизируют иммунную систему и позволяют быстрее выздороветь. Врач также может назначить противовирусные препараты. Мы настоятельно не рекомендуем принимать антибиотики без назначения врача. Если вирусное заболевание течет по своим законам без осложнений, через пять-шесть дней оно завершается, и человек снова в строю»,- заключила специалист.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что дети являются «легкой добычей» для новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом.

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