Биолог Баранова назвала детей «лёгкой добычей» для омикрон-штамма

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4 февраля 2022, 09:48 Источник: Лента.ру

медик, фото: pixels.com

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что дети являются «легкой добычей» для новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом.

Баранова пояснила, что дети больше восприимчивы заражению «омикроном» из-за его способности заходить в клетки напрямую, обходя протеазу TMPRSS2, без которой раньше инфицирование было невозможно.

«Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищенными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей»,- продолжила биолог.

Ученый добавила, что дополнительно ухудшает ситуацию с заболеваемостью отсутствие прививки от COVID-19 у большинства детей.

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