Гериатр Рунихина: сонливость, резкая слабость и падения при ОРВИ у пожилых старше 70 лет - повод для беспокойства

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3 февраля 2022, 10:30 Источник: РИА Новости

бабушка, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о симптомах ОРВИ у людей старше 70 лет, которые должны насторожить и стать причиной для обращения к специалисту.

Рунихина пояснила, что большинство пенсионеров имеют сопутствующие заболевания, коморбидные патологии – сахарный диабет, артериальную гипертонию, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы. По ее словам, даже легкое течение коронавируса может сопровождаться обострением основного заболевания, поэтому необходимо правильно оценить состояние пациента.

«Если температура тела не превышает 38 градусов, нет одышки, то есть показатель не больше 20-22 вздохов в минуту, нормальная оксигенация, пульс не высокий и не низкий, если нет дополнительных необычных симптомов у пациента – головная боль, боль за грудиной, нестабильный уровень артериального давление, нестабильный показатель уровня сахара крови, то поводов для беспокойства нет»,- добавила врач.

При этом медик уточнила, что патологическая сонливость, спутанность сознания, потеря аппетита, резкая слабость, неухоженный вид, падения, сложности с движением – это повод для серьезного беспокойства.

Гериатр советует в ситуациях, не вызывающих беспокойство, обратиться за дистанционной аудиоконсультацией, во время которой врач откроет автоматически больничный, или к дежурному врачу без записи в любую поликлинику.

Ранее Рунихина призвала пожилых людей не забывать о лечении основного заболевания при коронавирусе, чтобы избежать осложнений.

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