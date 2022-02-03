Врач Рунихина призвала пожилых людей не забывать о лечении основного заболевания при коронавирусе, чтобы избежать осложнений

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3 февраля 2022, 09:44 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина рассказала, что пожилым людям необходимо уделять внимание лечению основного заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией или ОРВИ.

Рунихина пояснила, что новый вариант коронавируса «омикрон» похож по симптомам на обычную ОРВИ. По ее словам, даже легкое течение COVID-19, в частности, у пожилых людей, может спровоцировать ухудшение по основному заболеванию. Медик уточнила, что пациент может обратиться за аудиоконсультацией или прийти на прием к дежурному врачу.

«В подавляющем большинстве случаев специфической терапии коронавирусной инфекции для людей старшего возраста не нужно, только симптоматическая терапия, например, прием жаропонижающих при высокой температуре тела. Но даже при легком течении заболевания пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись особенно тщательно. Пациенты должны соблюдать те рекомендации и принимать те препараты, которые были выписаны врачом до заболевания»,- отметил врач.

Она уточнила, что человеку необходимо продолжить прием препаратов для снижения повышенного давления, лечения сахарного диабета, коррекции уровня холестерина, ишемической болезни сердца, а также кроверазжижающие.

«Любое заболевание при ОРВИ и коронавирусе может обостриться, но, прежде всего, у пожилых пациентов – это ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. И как отдельную группу я бы выделила – пациенты, которые наблюдаются у онколога»,- продолжила Рунихина.

Гериатр рекомендует оперативно обратиться к специалисту при ухудшении состояния пациента, чтобы провести коррекцию терапии, а в некоторых случаях решить вопрос о госпитализации в ковидный госпиталь, поскольку пожилые находятся в группе риска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм «омикрон» в Москве и Санкт-Петербурге является причиной заболевания в 80% случаев.

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