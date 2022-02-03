Количество заболевших ковидом за сутки южноуральцев приближается к 4000

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

3 февраля 2022, 11:09 Анна Семенова

Омикрон распространятся молниеносно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Школьники тоже продолжают стремительно передавать друг другу вирус.

Омикрон шествует по Челябинской области и не щадит никого на своем пути. Больше всего страдают те, кто находится в больших коллективах. Массово уходят на больничные врачи и медсестры, воспитатели детских садов и учителя. Заболевают школьники. В сегодняшней статистике всего 3992 заразившихся (это только те, у кого уже готов анализ), среди них 612 – ученики школ. За сутки скончалось от инфекции 12 человек.

На 3 февраля в регионе под присмотром врачей находятся 24 588 больных ковидом.

В минздраве разработали памятку для тех, у кого есть симптомы ОРВИ или ковида. Если вы входите в группу риска, у вас есть хронические заболевания, лишний вес или вы старше 60 лет, вызывайте врача на дом. Если вы не в группе риска, обращайтесь в ковидную поликлинику (их адреса здесь) или поликлинику по месту жительства. Если у вас нет симптомов болезни, но вам нужен ПЦР-тест, обращайтесь в центр тестирования (их адреса здесь). В случае получения положительного теста, соблюдайте самоизоляцию.

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