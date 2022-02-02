В Челябинской области растет смертность от коронавируса

Куда обратиться с признаками инфекции.
За прошедшие сутки, по сообщению областного минздрава, положительный тест на ковид получили 3433 человека. Вновь увеличилось количество заболевших школьников – их 572.
Выросла и смертность от вируса, за сутки в больницах скончались 12 человек. Всего на 2 февраля в регионе официально переносят COVID-19 21 230 человек.
Тем временем в области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами коронавируса.
Челябинск:
- ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 9:00 - 18:00;
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, будни, 8:30 - 18:00, в выходные, 9:00 - 15:00;
- ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно 8:00 - 18:00;
- ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00 - 18:00;
- ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00 - 18:00;
- ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, будни 9:00 - 16:00;
- ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, 9:00 - 16:00;
- ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00 - 18:00, вход справа от центрального входа.
Миасс:
- ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 8:00 – 16:00.
Златоуст:
- Горбольница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 9:00 – 18:00.
Троицк:
- Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 8:00 – 16:00.
Магнитогорск:
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- ГБ №1, ул. Советская 219, будни 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье 9:00 – 15:00
- ГБ №2, ул. Уральская, 48, будни 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье 9:00 – 15:00.
Здесь проведут осмотр, назначат лечение и при необходимости дадут направление на дополнительные обследования.
Кстати, на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что первичное звено здравоохранения сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Число амбулаторных больных выросло на 300%. А ведь врачи и медсестры тоже подвержены заболеванию и уходят на больничный. Со следующей недели на подмогу должны выйти студенты медицинского вуза. Они заступят на практику в поликлиники.
Всего за неделю вызовов скорой помощи стало больше на 35%. Но, по словам чиновников, слишком долгих ожиданий врача пока получается избежать.
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