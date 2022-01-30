Биотехнолог Семенов: заболевший «омикроном» может стать распространителем вируса уже через несколько часов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 января 2022, 14:51

медик, фото: pixels.com

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов рассказал, что зараженный новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, может стать переносчиком болезни уже через несколько часов.

Семенов уточнил, что предшественникам «омикрона» требовалось для этого 3-4 дня.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру»,- высказал ученый в эфире телеканала «Россия-1».

При этом специалист утверждает, что омикрон-штамм быстрее других вариантов коронавируса выводится из организма. Семенов пояснил, что процесс длится примерно неделю.

Ранее владимир Зайцев сообщил, что после инфицирования «омикроном» пациенты чаще всего жалуются на сильный насморк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости