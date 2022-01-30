Врач Зайцев: продолжительный насморк при «омикроне» негативно влияет на мозг

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30 января 2022, 09:58 Источник: радио Sputnik

девушка болеет, фото: pixels.com

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, часто жалуются на насморк. Медик призвал серьёзнее относится к воспалению слизистой оболочки носа.

Зайцев отметил, что насморк при «омикроне» не так безобиден, как кажется на первый взгляд. По его словам, продолжительное воспаление слизистой оболочки носа негативно влияет на мозг.

«… носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли»,- пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Зайцев рекомендует обратиться к специалисту, если насморк не проходит за пять-семь дней. Медик призывает трезво относиться к состоянию своего здоровья.

«Если через неделю симптоматика нарастает и никуда уходить не хочет, то это уже стопроцентный повод для обращения к доктору. Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки "омикрона"»,- уточнил эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал пациентам не заниматься самолечением, не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты для лечения омикрон-штамма.

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