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В Алтайском крае выявили первые случаи заражения «омикроном»

, 11:44

В Алтайском крае выявили первые случаи заражения «омикроном»
врач, фото: pixabay

В Алтайском крае 12 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса. В числе заболевших один ребёнок, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Все заразившиеся проживают на территории города Барнаула.

Из 11 взрослых четверо имеют постоянное место работы, а ребёнок не посещал детский сад с декабря 2021 года.

Как сообщают в ведомстве, один из заболевших недавно приехал из Доминиканской республики, ещё один из инфицированных почувствовал слабость после поездки на горнолыжный курорт. Все остальные не покидали Алтайский край.

Сейчас все заболевшие изолированы и находятся на лечении.

Всего в регионе число заболевших коронавирусом - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса. В правительстве региона отметили, что подростков будут прививать в поликлиниках. Затем расширят применение сыворотки в школах и пунктах вакцинации.

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