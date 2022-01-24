Иркутская область и Алтайский край получили первую партию детской вакцины от коронавируса
24 января 2022, 10:13
Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Алтайский край и в Иркутскую область. Об этом стало известно в понедельник, 24 января.
«Первая партия детской противоковидной вакцины «Спутник М» поступила в Алтайский край. 1680 доз будет распределены в муниципалитеты согласно предварительным заявкам»,- пишет Телеграм-канал «Ленина, 59».
Такое же количество препарата получила Иркутская область. В правительстве региона отметили, что подростков будут прививать в поликлиниках. Затем расширят применение сыворотки в школах и пунктах вакцинации.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины против коронавирусной инфекции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.