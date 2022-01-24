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Иркутская область и Алтайский край получили первую партию детской вакцины от коронавируса

, 10:13

Иркутская область и Алтайский край получили первую партию детской вакцины от коронавируса
вакцина, фото: pixels.com

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Алтайский край и в Иркутскую область. Об этом стало известно в понедельник, 24 января.

«Первая партия детской противоковидной вакцины «Спутник М» поступила в Алтайский край. 1680 доз будет распределены в муниципалитеты согласно предварительным заявкам»,- пишет Телеграм-канал «Ленина, 59».

Такое же количество препарата получила Иркутская область. В правительстве региона отметили, что подростков будут прививать в поликлиниках. Затем расширят применение сыворотки в школах и пунктах вакцинации.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины против коронавирусной инфекции.

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