Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, в сочетании с какими лекарствами нельзя употреблять имбирь

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23 января 2022, 11:39 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что имбирь считается хорошим средством от простуды и вирусных инфекций, его употребление может стать опасным, так как этот корень плохо сочетается с некоторыми лекарственными препаратами, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Врач предупредила: речь идет только о тех ситуациях, когда человек употребляет имбирь на регулярной основе, ежедневно — в виде чая, лекарственного настоя, варенья. В этом случае нужно обязательно обращать внимание на препараты, которые вы принимаете.

Так, имбирь противопоказан при приеме жаропонижающих средств на основе ибупрофена.

«Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом – чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать» – рассказала Анжелика Дюваль.

Корень также не сочетается с лекарствами, снижающими уровень сахара в крови.

«Например, с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком (некоторые могут принимать экстракт чеснока), с женьшенем, псиллиумом. Имбирь тоже снижает уровень сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть» – предупредила диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Мелехина рассказала о последствиях для организма человека резкого отказа от сахара.

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