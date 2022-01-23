Челябинская область вновь побила рекорд по числу заболевших ковидом школьников
23 января 2022, 09:27 Анна Семенова
Сегодня их сразу 74.
Омикрон набирает мощь на Южном Урале. Буквально за неделю новый штамм взвинтил статистику по заболевшим втрое. По сообщению областного минздрава, на 23 января подтвержденный тест на коронавирус получили 592 человека. Самое неприятное, что 74 из них – школьники. Такого количества несовершеннолетних, заразившихся за один день, еще не фиксировалось. И стоит учитывать, что это лишь те, кто обратились с симптомами к врачам и сдали анализ…
За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались из больниц 334 человека. Семь южноуральцев не справились с болезнью и скончались.
На сегодняшний день болеет COVID-19 - 3942 жителя Челябинской области.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.