Челябинская область вновь побила рекорд по числу заболевших ковидом школьников

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

23 января 2022, 09:27 Анна Семенова

Школьники стали массово заражаться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Сегодня их сразу 74.

Омикрон набирает мощь на Южном Урале. Буквально за неделю новый штамм взвинтил статистику по заболевшим втрое. По сообщению областного минздрава, на 23 января подтвержденный тест на коронавирус получили 592 человека. Самое неприятное, что 74 из них – школьники. Такого количества несовершеннолетних, заразившихся за один день, еще не фиксировалось. И стоит учитывать, что это лишь те, кто обратились с симптомами к врачам и сдали анализ…

За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались из больниц 334 человека. Семь южноуральцев не справились с болезнью и скончались.

На сегодняшний день болеет COVID-19 - 3942 жителя Челябинской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости