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Онищенко о совете делать ингаляции водкой против «омикрона»: «Неумные издевки»

, 13:53 Источник: Газета.ру

Онищенко о совете делать ингаляции водкой против «омикрона»: «Неумные издевки»
мужчина болеет, фото: pixels.com

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал «демонстрацией невежества» предложение своего коллеги доктора медицинских наук Сергея Колесникова об эффективности ингаляций водкой против коронавируса, вызванного омикрон-штаммом.

«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку. Единственное, что мы с вами должны делать, убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, кому положено и соблюдении тех необременительных мер, которые мы с вами уже второй год подряд неоднократно напоминали нашим людям»,- пояснил эксперт.

Онищенко отметил, что ингаляции водкой, самогоном во время болезни - это «неумные издевки». По его словам, Колесников глупо и неудачно пошутил.

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