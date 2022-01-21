Врач Чернышова рассказала о правильном приёме антибиотиков при коронавирусе

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21 января 2022, 23:13

pixabay.com

При заболевании коронавирусом антибиотики нужно применять только после рекомендаций специалиста. Они могут помочь в случае, если на фоне коронавирусной инфекции присоединяются бактериальные осложнения. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова «Вечерней Москве».

Принимать антибиотики необходимо при сочетании вирусной и бактериальной инфекций, отметила Чернышова.

«Но тут, как правило, речь идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. И это тоже только по назначению врача, потому что не любой антибиотик подойдет, дозировки бывают разными. Просто взять и начинать пить какой-то антибиотик «на всякий случай» не нужно», — уверена специалист.

«Омикрон» не имеет отличий в плане лечения лекарствами. Заболевание чаще протекает в легкой форме и похоже на обычные сезонные острые респираторные вирусные заболевания или грипп.

Врач обратила внимание, что при наличии настораживающих симптомов нужно обратиться к врачу.

«Сейчас последнее распоряжение (по крайней мере, в Москве), что, если вы заболели, у вас наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции (насморк, кашель и температура до 38 градусов), то идите в поликлинику сами. Сейчас очень много выделили дежурных врачей, не надо звонить в поликлинику и записываться — достаточно просто прийти и попасть к дежурному врачу, он даст больничный и рекомендации. Естественно, приходить нужно в маске», — подчеркнула эксперт.

При температуре выше 38 градусов нужно оставаться дома и вызывать врача, соблюдать постельный режим и пить большое количество теплых напитков.

«Если человек не хочет идти к врачу, то это его личная ответственность — значит, он знает, как ему быть. Давать рекомендации такому человеку я считаю просто неэтичным. Я знаю случаи, когда был разрыв между самочувствием и действительной ситуацией, когда человек думает, что чувствует себя неплохо, а на компьютерной томографии оказывается 50 процентов поражения легких, и человека госпитализируют», — заключила врач.

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