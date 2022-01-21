12% южноуральцев не тратят деньги на лекарства

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

21 января 2022, 19:39 Анна Семенова

Есть люди, которые уповают на свой иммунитет или народные средства. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Но зато большинство выделяет на их покупку до 10% от зарплаты.

О том, сколько денег уходит у жителей Челябинской области на лечение и лекарства, подсчитали специалисты сервиса hh.ru. Платные медицинские услуги отнимают у 34% опрошенных до 10% от зарплаты. Еще треть тратит на врачей 10-25%. Более четверти заработанного относят лекарям 9% южноуральцев (чаще всего это молодежь). А 27% респондентов заявили, что не тратят на платную медицину ни копейки.

Лекарства, биодобавки и витамины также являются серьезной статьей расходов для многих. 54% опрошенных выделяют на подобные покупки менее 10% зарплаты. 28% южноуральцев оставляют в аптеках 10-25% получки. 6% респондентов отметили, что лекарства обходятся им недешево – на них уходит более четверти дохода. А вот 12% не покупают медикаменты, не верят в бады и не пьют витамины.

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