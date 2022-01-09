Медики предупредили, что сочетание парацетамола и этанола может смертельно повредить печень

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9 января 2022, 17:35

таблетки, фото: pixels.com

Ученые рассказали об опасном сочетании парацетамола с некоторыми продуктами. Об этом пишет издание Daily Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Британском журнале клинической фармакологии.

Медики не советуют употреблять совместно с парацетамолом все напитки, в которых даже в малой концентрации содержится этанол. К таким продуктам относится не только алкоголь, но еще квас и кефир. Отмечается, что этанол вместе с обезболивающем может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени из-за выработки токсичных метаболитов.

«Существует повышенный риск серьезного и смертельного повреждения печени не только после острой передозировки парацетамолом в сочетании с алкоголем, но и при терапевтическом использовании»,- пояснили эксперты.

Ученые уточнили, что число случаев гепатотоксичности парацетамола у хронических алкоголиков растет.

Также не следует принимать парацетамол одновременно с продуктами, богатыми пектином и углеводами. В таком случае эффект от препарата наступит гораздо позже. К ним специалисты отнесли многие виды овощей семейства крестоцветных: брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту.

Ранее известный врач Александр Мясников рассказал, что неправильный прием обезболивающих может привести к кровотечению в желудке.

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