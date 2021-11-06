Мясников заявил, что бесконтрольный прием обезболивающих может привести к кровотечению в желудке

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6 ноября 2021, 22:31

таблетки, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что неправильный прием обезболивающих может привести к летальному исходу. По его словам, в использовании нестероидных противовоспалительных препаратов нужен контроль.

Мясников пояснил, что после бесконтрольного приема таких препаратов начинаются проблемы, поскольку они имеют высокий «спектр вредных воздействий». Врач одним из последствий назвал язву желудка, которая приводит к кровотечению.

«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты»,- поделился он в эфире телеканала «Россия 1».

Медик рекомендует вместе с такими средствами также защищать слизистую желудка. Мясников отметил, что обезболивающие надо пить курсом в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое. Кроме того, он призывает учитывать рекомендации от производителя препарата.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что обезболивающие, в частности, ибупрофен, могут приводить к развитию серьезных побочных эффектов.

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