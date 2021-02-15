Врачи перечислили опасные побочные эффекты обезболивающего

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что обезболивающие, в частности ибупрофен, могут приводить к развитию серьезных побочных эффектов.
Медики отметили, что прием препарата чаще всего вызывает тошноту, головокружение, головную боль и незначительные проблемы с пищеварением. Также иногда он может спровоцировать нарушение зрения, желудочно-кишечное кровотечение или сильную аллергию.
Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал людей с осторожностью принимать обезболивающие препараты, поскольку в некоторых случаях они могут нанести здоровью вред. Такие препараты противопоказаны людям после 65 лет и пациентам с заболеваниями сердца.
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