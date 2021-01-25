Мясников заявил, что обезболивающие препараты могут нанести серьезный вред организму

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25 января 2021, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

таблетки, pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в понедельник призвал граждан России с осторожностью принимать обезболивающие препараты, поскольку в некоторых случаях они могут нанести здоровью вред.

По словам Мясникова, популярные обезболивающие относятся в основном к нестероидным противовоспалительным препаратам, которые действительно помогают справиться с болью, но при этом имеют "колоссальный набор побочных явлений", среди которых желудочные кровотечения, увеличение риска развития инфаркта, инсульта и прочих сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач заметил, что обезболивающие препараты противопоказаны людям после 65 лет и пациентам с заболеваниями сердца.