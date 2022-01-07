Невролог Орлов: резкий подъем по утрам может привести к ортостатическиму коллапсу

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7 января 2022, 11:49 Источник: радио Sputnik

девушка, фото: pixels.com

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории, мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал, почему не следует резко вставать после пробуждения. Он рекомендует некоторое время полежать и сделать потягивающие упражнения.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное – это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы»,- поделился медик в беседе с радио Sputnik.

Орлов предлагает потянуть пальцы ног и стопы к себе, потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки и потянуть шею. Врач назвал резкий переход из горизонтального в вертикальное положение «ортостатическим коллапсом» - резкой потерей давления. По его словам, такое состояние может быть опасным для здоровья.

«Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание»,- пояснил невролог.

Ранее нутрициолог Наталия Гончарова посоветовала ложиться спать в удобное для человека время.

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