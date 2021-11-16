Нутрициолог Гончарова рекомендует ложиться спать в удобное для человека время

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16 ноября 2021, 18:40 Источник: teleprogramma.pro

девушка спит, фото: pixels.com

Нутрициолог Наталия Гончарова заявила, что необязательно ложиться спать до полуночи, чтобы выспаться. По ее словам, советуя людям соблюдать такой режим, следует учитывать индивидуальные особенности организма.

«И даже если вы ложитесь спать гораздо позже, не стоит корить себя и считать, что полноценного сна, а значит, и восстановления сил не будет. Если в организме высок уровень мелатонина, то с качеством сна все будет хорошо»,- пояснила она в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Гончарова добавила, что мелатонин – это основной фактор, влияющий на сон.

Гормон избавляет от стресса, снижает тревожность и депрессию, а также борется с новообразованиями на ранних стадиях. Кроме того, мелатонин способен предотвратить риск преждевременного старения.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева призвала принимать препараты, содержащие мелатонин, за час до сна.

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