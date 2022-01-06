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Специалисты фонда Cancer Research UK заявили, что куркума может снизить риск развития онкологии

, 09:48 Источник: Daily Express

Специалисты фонда Cancer Research UK заявили, что куркума может снизить риск развития онкологии
куркума, pixabay.com

Специалисты исследовательского фонда Cancer Research UK проанализировали ряд данных и выяснили, что куркума способна снизить риск развития онкологических заболеваний и бороться с уже начавшимся раком.

Ученые утверждают, что куркума оказывает активное воздействие на раковые опухоли и позволяет предотвратить их рост в связи с высокой концентрацией антиоксидантов.

Анализ рациона жителей стран мира, традиционная кухня которых подразумевает применение в процессе приготовления куркумы, продемонстрировал более низкие показатели заболеваемости онкологией. Врачи, однако, призывают использовать эту добавку исключительно как вспомогательное средство в процессе лечения под наблюдением специалистов.

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