Специалисты фонда Cancer Research UK заявили, что куркума может снизить риск развития онкологии

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6 января 2022, 09:48 Источник: Daily Express

куркума, pixabay.com

Специалисты исследовательского фонда Cancer Research UK проанализировали ряд данных и выяснили, что куркума способна снизить риск развития онкологических заболеваний и бороться с уже начавшимся раком.

Ученые утверждают, что куркума оказывает активное воздействие на раковые опухоли и позволяет предотвратить их рост в связи с высокой концентрацией антиоксидантов.

Анализ рациона жителей стран мира, традиционная кухня которых подразумевает применение в процессе приготовления куркумы, продемонстрировал более низкие показатели заболеваемости онкологией. Врачи, однако, призывают использовать эту добавку исключительно как вспомогательное средство в процессе лечения под наблюдением специалистов.

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