Онколог Серяков об опасности омикрон-штамма: сочетание коронавируса и рака приводит к тяжёлому течению болезни

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13 декабря 2021, 12:59 Источник: радио Sputnik

капельница, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук, профессор, онколог Александр Серяков заявил, что заражение новой коронавирусной инфекцией очень опасно для людей с раком, в частности, для пожилых людей. Так он отреагировал на информацию о быстром распространении омикрон-штамма.

«18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких»,- поделился врач в беседе с радио Sputnik.

Серяков считает, что «омикрон» может вызвать новую вспышку коронавируса в России. По его словам, это может привести к дополнительным рискам для людей с онкологическими заболеваниями, поскольку многие пациенты, особенно пожилого возраста, опасаясь инфекции, не выходят из дома и пропускают плановые приемы у врача.

«Это чревато отложенным всплеском третьей и четвертой стадии онкологических заболеваний спустя год-два. Это может произойти на фоне или после COVID-19»,- продолжил специалист.

Он добавил, что Минздрав РФ с появлением нового варианта коронавируса обычно готовит рекомендации для медиков по лечению пациентов, в том числе онкобольных. Серяков уточнил, что все рекомендации временные и подстраиваются под новые штаммы, в данном случае – «омикрон».

«Конечно, будут корректироваться рекомендации и будет наблюдение за новым штаммом»,- резюмировал он.

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