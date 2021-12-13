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Врач-иммунолог Жемчугов: вакцинированный носитель коронавируса в сто раз менее заразен для окружающих, чем непривитый

, 11:53 Источник: радио Sputnik

Врач-иммунолог Жемчугов: вакцинированный носитель коронавируса в сто раз менее заразен для окружающих, чем непривитый
люди на лавочке в масках, фото: pixels.com

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, может ли вакцинированный против коронавируса нового типа заразить окружающих его людей.

«Невакцинированный человек может и сам заразиться COVID-19, и потом заразить еще десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше. Он тоже может заразить других людей, но это будет один случай из ста»,- пояснил врач в беседе радио Sputnik.

Жемчугов отметил, что ранее привитый заболевший COVID-19 не способен создать вокруг себя «заражающее облако вирусов». По его словам, необходимо понимать, что заражаются не одним вирусом, а большим их количеством, «высокой вирусной дозой». При этом иммунолог утверждает, что вакцинированный носитель SARS-CoV-2 в любом случае не такой заразный, как непривитый.

«Для него опасность заразить окружающих в сто или даже в тысячу раз меньше»,- продолжил он.

Ранее  ученые из Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга выяснили, что вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма. 

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